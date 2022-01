Primark vine oficial în România. Lanțul de irlandez de haine va deschide un magazin într-un mall din București Gigantul irlandez Primark, unul dintre cei mai mari retaileri de moda din Europa, a anunțat joi planurile de deschidere a primului magazin din Romania. Acesta se va afla in centrul comercial Park Lake din București și va fi deschis „spre sfarșitul acestui an”, potrivit unui comunicat al companiei. Noul magazin va marca intrarea Primark pe cea de-a patra piața din centrul și estul Europei, dupa inaugurarile magazinelor din Slovenia, Polonia și Cehia, unde s-a axat pe articole de moda, produse pentru casa și frumusețe la prețuri convenabile. „Suntem incantați de progresul planurilor noastre de extindere… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an incerc sa surprind un fel de imagine de ansamblu a ceea ce s-a intamplat in lumea editoriala. Urmaresc și prezint in acest caz strict producția romaneasca de carte: autori romani sau carți care vizeaza problematica romaneasca: Panorama editoriala a carții romanești pe anul 2021. Astazi…

- Romania a avut, anul trecut, o creștere economica de 8%, cea mai mare in randul statelor UE in trimestrul III, fața de perioada similara din 2020, conform datelor Eurostat. Țara noastra este urmata de Ungaria, cu un avans de 6,1%, Lituania – 6%, Danemarca – 5,4%, Polonia – 5,3%, Germania 2,5%, Franța…

- Romania are cea mai mare creștere economica in trimestrul III, in comparație cu perioada similara a anului trecut, de 8%, conform datelor furnizate marți de Eurostat. Romania este urmata de Ungaria, cu o creștere de 6,1%, de Lituania cu 6% și Danemarca cu 5,4%. Creșterea economica a Poloniei este…

- Romania a avut, anul trecut, cea mai mare scadere a valorii productiei agricole din UE – recul de 11,3%, pe fondul secetei extreme, anunța Oficiul European de Statistica (Eurostat). Tot pe minus au mai fost și țari precum Malta si Bulgaria (ambele cu minus 4,5%), Finlanda (minus 3,9%), Ungaria si Olanda…

- Situația epidemiei Covid-19 continua sa se degradeze in Uniunea Europeana și este considerata ca „foarte ingrijoratoare” in zece țari și „ingrijoratoare” in alte zece, avertizeaza Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), potrivit BFMTV. „La ora actuala, situația epidemiologica in UE este caracterizata…

- Moderna apara vaccinul sau pentru Covid-19 și zvonurile cum ca acesta ar duce la apariția miocarditei la barbații tineri. Compania afirma ca protectia oferita impotriva formelor grava de boala, a spitalizarilor si a deceselor este mai importanta decat riscul de miocardita, un caz foarte rar intalnit.…

- “Valul patru pandemic nu a descurajat calatoriile. Romanii calatoresc tot mai des cu ajutorul certificatului verde. Avand in vedere restrictiile tot mai severe si cifrele ingrijoratoare ale pandemiei din tara noastra, turistii romani care s-au vaccinat deja ori au trecut prin boala evadeaza spre tari…

- Danemarca, Polonia, Olanda, Serbia, Germania, Franța, Italia, Slovacia, Austria. Noua tari au oferit asistenta Romaniei, aflata in plin val patru al imbolnavirilor de Covid-19, prin intermediul mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene in ultimele trei saptamani, se