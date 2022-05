Primark va deschide un magazin în Afi Cotroceni Celebrul retailer irlandez va deschide un magazin in Afi Cotroceni. Un alt magazin va fi inaugurat, in acest an, in centrul comercial Park Lake, din cartierul Titan. „Cunoscand bine așteptarile clienților și ale partenerilor noștri, suntem pregatiți sa oferim cea mai buna experiența de shopping și divertisment. Primark este o completare perfecta pentru mixul nostru de branduri renumite la nivel internațional. De asemenea, deschiderea Primark transmite un puternic semnal de incredere in potențialul pieței locale, dar și in AFI Cotroceni, care iși menține poziția de lider”, a declarat Sorin Scintei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

