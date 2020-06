Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au folosit forța și i-au gonit pe protestatarii care manifestau la Washington DC, luni, pentru ca președintele sa ajunga intr-o vizita la biserica din apropiere. Mai multe organizații civile il dau in judecata acum pe președinte, pe care il acuza ca a incalcat dreptul cetațenilor de a protesta,…

- O plangere a fost depusa impotriva presedintelui american Donald Trump dupa dispersarea violenta luni a manifestantilor pentru a i se permite presedintelui sa se fotografieze cu o Biblie in mana in fata unei biserici din apropierea Casei Albe, a anuntat joi puternica organizatie de aparare a drepturilor…

- "Depinde, cred ca nu avem nevoie" sa desfasuram armata impotriva manifestantilor, a raspuns seful statului american miercuri, la postul Newsmax TV, intrebat daca va trimite armata in orasele americane impotriva tulburarilor civice de la proteste impotriva violentelor politiei si rasismului. Donald Trump…

- Trupele Garzii Naționale SUA sunt prezente deja in peste 20 de state americane, pentru a da o mana de ajutor autoritaților locale care se confrunta cu protestele izbucnite dupa moartea lui George Floyd, un barbat de culoare, in custodia poliției. Strazile din apropierea cladirii care gazduiește in mod…

- Aproximativ 1.600 militari au fost dislocati in vecinatatea Washingtonului, unde au izbucnit proteste violente pentru moartea afro-americanului George Floyd , relateaza presa locala , citand - l pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman. "Soldații activi sunt staționați la bazele militare…

- Protestele impotriva folosirii fortei excesive si impotriva profilurilor pe baze etnice au fost umbrite de din ce in ce mai multe jafuri, care s-au extins odata cu revoltele, ajungand pana in mijlocul unor metropole ca New York sau Los Angeles. In ciuda faptului ca presedintele Trump a oferit…

- In capitala Statelor Unite, Washington, a fost decretata duminica stare de asediu dupa noi manifestatii in apropiere de Casa Alba, a anuntat primarul orasului, Muriel Bowser, a doua zi dupa o noapte marcata de revolte in mai multe localitati din tara, relateaza AFP. Interdictia de circulatie…

