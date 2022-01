Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – 1 – Numitul Vescan Eugen, persoana plecata voluntar, a fost depistat de catre politisti in cursul dimineții de 14.01.2022. Pe perioada plecarii sale acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni. Va mulțumim pentru sprijin! ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS. La data de 13 ianuarie 2022, in jurul orei…

- La data de 13 ianuarie 2022, in jurul orei 17.35, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca Vescan Eugen, in varsta de 48 de ani, a plecat la data de 12 ianuarie 2022 de la domiciliul sau din localitatea comuna Chinteni, sat Sanmartin, județul Cluj, iar pana in prezent nu a revenit…

- Primarița din Chinteni, Lucia Suciu, a relatat ca i s-a reproșat, la o intalnire cu consatenii, ca ”in ultimul timp nu am fost deloc vizibila”.Primarița a punctat care au fost principalele realizari ale anului 2021 și de ce a fost ocupata.”Dragi prieteni, in decursul anului trecut, am muncit la elaborarea…

- Doi agenți ai Poliției Locale Cluj au fost reținuți, fiind vinovați de agresarea unui batran cerșetor. Cei doi sunt acuzați de purtare abuziva și vatamare grava, informeaza Foaia Transilvana. „Fapta prin care s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii o vatamare care necesita pentru vindecare…

- „Omul Bucuriei de Sus” este titlul expozitiei vernisate saptamana trecuta la Biblioteca Județeana din Cluj-Napoca (sediul central) in memoria Episcopului Vasile Flueras, la implinirea a 40 de zile de la trecerea sa in vesnicie. Expozitia este deschisa publicului pana in data de 21 noiembrie, conform…

- Pompierii au facut verificari, vineri seara, la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca, in urma unei sesizari potrivit careia intr-o incapere se simtea miros de fum, insa nu au gasit degajari sau surse de fum. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj au anuntat ca au…

- Cel mai recent raport de piața publicat de Imobiliare.ro a relevat ca, in majoritatea marilor orașe ale țarii, suma medie solicitata la vanzarea unui apartament a inregistrat creșteri in trimestrul al treilea din 2021.

- Primarița din Chinteni, Lucia Suciu, a declarat razboi Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), care cedeaza catre Delgaz, peste capul Primariei, partea de rețea de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Lucia Suciu spune ca se dorește branșarea la gaz a celor care și-au facut…