- Cel mai iubit show culinar a fost in topul preferințelor telespectatorilor și marți seara cu cel de-al șaselea battle, clasificandu-se ca lider de audiența pe toate categoriile de public. Așa se face ca pe 26 noiembrie, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piața cu aproace 2,3 milioane de romani,…

- Dupa ce veteranii invitați la emisiunea Chefi la cuțite au degustat preparatele primite, cele trei echipe conduse de Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Catalin Scarlatescu au așteptat, cu sufletul la gura, voturile invitaților speciali!

- Au fost momente de maxima tensiune, caci cele trei echipe conduse de Chef Sorin Bontea, Chef Catalin Scarlatescu și Chef Florin Dumitrescu au dat tot ce au avut mai bu pentru a realiza un preparat gustos, aspectuos și specific țarii alese la ruleta.

- CHEFI LA CUTITE 2019. Dupa o lunga jurizare, chef Bontea, chef Scarlatescu și chef Dumitrescu și-au exprimat opțiunile și au notat preparatele. Notele acordate au decis! Alfred Olteanu, aka Alfa, concurent in echipa mov a lui chef Catalin Scarlatescu, a fost eliminat din competiția ”Chefi la Cuțite”. …

- Antena 1 a difuzat in memoriam materialul in care designerul Razvan Ciobanu a gatit in emisiunea „Chefi la cutite“ o placinta cu iaurt, cu sase zile inainte sa-si piarda viata intr-un accident rutier.

- Chef Catalin Scarlatescu a inceput sa se simta rau și a venit o ambulanța cu medici, care i-au luat tensiunea juratului, dupa ce acesta a acuzat ca se simte rau. Citeste si CHEFI LA CUTITE 2019. Surprize mari in noul sezon. Care este cea mai grea amuleta „Catalinița, ți-e rau ma?...Ce…

- Imagine ireala cu celebrul Munti, omul care a caștigat Chefi la Cuțite! Durduliul invingator al show-ului difuzat de Antena 1 a slabit drastic. Dupa ce in urma cu cateva luni se lauda cu 25 de kilograme in minus, azi are 50 de kilograme mai puțin.