- Artistul a scris cateva randuri socante, in care parea ca vrea sa isi ia ramas-bun. Asta au interpretat cei care au citit randurile notate pe Internet. "Le multumesc celor care au fost buni si sinceri, si va rog sa nu va suparati si sa va amintiti de mine cu zambetul pe fata. Va iubesc pe toti",…

- Rahela Pislaru, una dintre concurentele sezonului 7 al emisiunii „Chefi la cuțite”, a publicat o fotografie prin care a lasat sa se ințeleaga ca are un motiv pentru care este in culmea fericirii.

- Numarul romanilor care aleg sa faca cumparaturi de Black Friday este in creștere, cu o rata de conversie din intenție in achiziție in online cu 22% mai mare, comparativ cu anul 2017, arata un studiu realizat de Starcom in parteneriat cu agenția de cercetare, Kantar TNS. In ceea ce privește gradul de…

- Bucatarul șef din Moldova Alexandru Comerzan a devenit câștigatorul celui de al șaptelea sezon al concursului românesc „Chefi la Cuțit”.Bucatarul de 31 de ani a fost ales câștigator al concursului de un juriu format din 11 cei mai buni bucatari din România.…

- Amalia Bellantoni, Sicilianca, a primit amenințari cu moartea, a fost harțuita, urmarita pe strada și jignita. Chiar de la primele battle-uri de la Chefi la Cuțite, telespectatorii s-au imparțit in doua tabere: cei care o plac și cei care nu o plac pe Amalia Sicilianca. Potrivit A1.ro , concurenta a…

- Amalia Bellantoni este cea mai periculoasa concurenta de la Chefi de la cutite! Concurenta a primit amenintari cu moartea, a fost harțuita, urmarita pe strada și jignita! Amalia Sicilianca face dezvaluiri cutremuratoare despre situația prin care trece!

- Cea de-a șaptea confruntare pe echipe din sezonul 7, difuzata luni seara pe Antena 1, a clasat cel mai iubit show culinar ca lider detașat de piața pe toate categoriile de public, in intervalul 19.58-23.43 in care a fost difuzat.

