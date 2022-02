Primariile din judetul Constanta, in sprijinul refugiatilor din Ucraina. Se vor colecta bunuri si vor fi puse la dispozitie spatii de cazare

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul Cosmin Sicora, directorul Gradinii Botanice „Vasile Fati din Jibou, instituție aflata in subordinea Universitații Babeș-Balyai, ne-a declarat in aceasta dimineața ca instituția pe care o coordoneaza poate pune la dispoziția refugiaților din Ucraina noua camere, fiecare avand cate doua paturi,…

- Mobilizare exemplara a oamenilor din Alba, in sprijinul refugiaților din Ucraina. Mai multe persoane ofera cazare, masa si ajutor Mobilizare exemplara a oamenilor din Alba, in sprijinul refugiaților din Ucraina. Mai multe persoane ofera cazare, masa si ajutor Razboiul dintre Rusia și Ucraina nu ramane…

- Un cuplu din județul Alba intinde o mana de ajutor refugiaților de razboi din Ucraina: „Oferim cazare și masa pentru o familie cu copii” Un cuplu din județul Alba intinde o mana de ajutor refugiaților de razboi din Ucraina: „Oferim cazare și masa pentru o familie cu copii” Razboiul dintre Rusia și Ucraina…

- Conducerea organizatiei Judeteana Constanta a Partidului Social Democrat, impreuna cu primarii PSD din judet au decis sa se alature efortului de intrajutorare si sprijin umanitar, acordate refugiatilor ucraineni si fratilor nostri moldoveni de peste Prut, care au fost constransi sa se retraga din calea…

- Bacauanii pot face donații pentru refugiații din Ucraina, in cateva centre deschise de Primaria Bacau. „In aceste momente dificile suntem alaturi de poporul ucrainean, greu incercat de razboi și de toți bacauanii care au rude, prieteni sau cunoscuți... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a facut un apel la solidaritate fața de persoanele refugiate din Ucraina dupa izbucnirea razboiului din aceasta țara. „Suntem implicați in sprijinul refugiaților care trec prin Vama Siret. In ultimele zile am fost martorii unor situații deosebit de grave care…

- Compania Nationala Posta Romana (CNPR) va pune la dispozitie unitati de cazare din circuitul intern dedicate angajatilor, pentru gazduirea refugiatilor din Ucraina, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei, transmis vineri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Judetul Suceava este pregatit sa pregatit cu spatii de cazare si asistenta medicala in eventualitatea unui aflux de refugiati din Ucraina, a informat, marti, prefectul Alexandru Moldovan, intr-un comunicat de presa, citat de Agerpres. „Este evident ca nu ne dorim sa fim pusi in situatia de a pune in…