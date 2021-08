Stiri pe aceeasi tema

- Timp de circa cinci ani, administrațiile locale pe raza carora au fost amplasate turbine eoliene au incasat milioane de lei la bugetul local. Datorita acestor bani, sate mici au reușit sa faca investiții mari și sa se modernizeze. Din pacate, instanțele obliga primariile sa dea banii inapoi. Parcurile…

- Constanța și Tulcea sunt județele cu cele mai multe investiții pana acum in instalații eoliene și solare, aproape jumatate din toate proiectele verzi din Romania. Cele doua județe sunt pe cale de a atrage investiții și din cel de-al doilea val de regenerabile, conform datelor furnizate de Transelectrica…

- Galatasaray Istanbul l a transferat pe Alexandru Cicaldau pentru suma de 6,5 milioane de euro, jucatorul semnand un contract pe cinci ani. In varsta de 24 de ani, jucatorul a inceput fotbalul la Marcon Star Medgidia, ulterior mergand la Academia Hagi si debutand in Liga 1 cu FC Viitorul. Galata i a…

- Ofertele pot fi depuse pana la finalul lunii iunie pentru unul sau mai multe loturi scoase la licitatie. “E-Distributie Dobrogea, operatorul de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, a lansat o licitatie pentru atribuirea de servicii de proiectare si executie a lucrarilor de mentenanta…

- E-Distributie Dobrogea, operatorul de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, a anuntat vineri ca a lansat o licitatie de peste 125 milioane lei pentru atribuirea de servicii de proiectare si executie a lucrarilor de mentenanta si modernizare a liniilor si instalatiilor electrice…

- Cod portocaliu in judetele Constanta si Tulcea.Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod portocaliu de vreme rea, valabil intre orele 8:05 9:00.Sunt afectate judetul Constanta: Constanta, Medgidia, Navodari, Ovidiu, Mihail Kogalniceanu, Lumina, Nicolae Balcescu, Mircea Voda, Castelu, Poarta…

- Ciclonul periculos a ajuns deja in Romania. Ce zone vor fi afectate in orele urmatoare. Romania este lovita, chiar in acest moment, de ciclon. Ploua naprasnic in localitațile Fantanele, Dorobanțu si Cogealac din Constanța, precum si in mai multe zone din Tulcea. Meteorologii anunța ca vantul va bate…

- ANM: Cod galben de ploi in judetele Constanta si Tulcea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata cod portocaliu pentru judetele Constanta si Tulcea,Informarea este valabila de la ora 14:45 pana la ora 15:45.Sunt afectate urmatoarele localitati din judetul Constanta: Medgidia, Cernavoda,…