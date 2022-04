Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a trimis o adresa ca UAT-urile din judet pentru a solicita un necesar de microbuze scolare electrice. Acestea vor fi achizitionate de Ministerul Educatiei prin Programul National de Redresare si Rezilienta, a anuntat inspectorul scolar general, Daniel Ion. Microbuzele…

- Azi va fi prima ședința a coaliției de guvernare in care se face aceasta evaluare a activitații miniștrilor, la doar patru luni de la investirea Cabinetului Ciuca. Fiecare ministru va avea la dispoziție o jumatate de ora pentru a-si prezenta activitatea din ultimele patru luni. In toata aceasta perioada,…

- Programul Rural Invest Adrian Chesnoiu. Foto: facebook.com/ChesnoiuAdrianIonut Pentru a veni în sprijinul fermierilor și companiilor agroalimentare, Ministerul Agriculturii a anunțat lansarea programului Rural Invest. Acesta vizeaza asigurarea capitalului de lucru pentru…

- Liceul Vocațional de Arte Plastice “Hans Mattis-Teutsch “Brașov, Liceul Teologic Ortodox Sf. Constantin Brancoveanu Fagaraș, dar și Școala Gimnaziala Nr. 15 din Brașov, sunt pe lista celor 71 de școli din județ eligibile pentru granturi de pana la 200.000 de euro fiecare pentru reducerea abandonului…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, susține ca un eșec al Guvernului in ceea ce privește absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ar putea duce Romania in zona eurosceptica și suveranista. Liderul USR ii critica pe reprezentanții PSD și PNL pentru modul in care trateaza…

- Pragul mediilor pentru acordarea burselor școlare va fi ridicat. Elevii critica masura ministerului. Mai multe asociatii ale elevilor vor ataca in instanta decizia Ministerului Educatiei de a modifica pragul mediilor pentru acordarea burselor de merit. Un protest al elevilor este anuntat astazi in fata…

- ”Contextul epidemiologic nu permite reluarea tuturor acestor competiții in condiții de siguranța”, transmite luni, 3 ianuarie, Ministerul Educației, printr-un comunicat , dupa ce reprezentanții elevilor s-au declarat nemulțumiți ca aumite discipline, mai ales de la profilul uman, au fost eliminate din…

- In ianuarie, Romania va primi inca 2 miliarde de euro din PNRR. Pe ce vor fi cheltuiți banii. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca, in ianuarie, Romania va avea in conturi aproape 4 miliarde de euro din PNRR. Aproximativ jumatate din suma a fost distribuita, iar a doua parte este așteptata in luna ianuarie.…