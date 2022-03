Primariile de sector vor fi imputernicite sa intocmeasca documentatiile cadastrale si inscrierea in cartea funciara, in numele Municipiului Bucuresti, a unor cladiri si terenuri municipale. Un proiect de hotarare in acest sens urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de miercuri a Consiliului General al Capitalei. Anterior intocmirii documentatiilor cadastrale, sectoarele vor solicita acordul Municipiului Bucuresti. Cheltuielile pentru inscrierea in cartea funciara vor fi suportate din bugetele locale ale sectoarelor. „Avand in vedere solicitarile Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6 de transmitere…