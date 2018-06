Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul s-a mutat in strada sa lupte pentru libertatea lui Dragnea. Și pentru banii lui! Romanii s-au imparțit: unii pentru miting, alții pentru-contra miting. In ceea ce o privește pe Laura-Codruța Kovesi, disputele pro și contra sunt și mai aprige, pe o paleta foarte larga: de la adulație fara…

- Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si presedintele Consiliului Fiscal, considera ca situatia finantelor publice e in prezent cel mai mare risc pentru economie, in contextul in care veniturile din taxe si impozite sunt la minime istorice, de 25.6%, iar cheltuielile sociale reprezinta 80%…

- Premierul Pavel Filip participa la cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Moldova - Uniunea Europeana la Bruxelles. Astfel, in cadrul declaratiilor de presa, premierul a fost intrebat despre investigatiile furtului miliardului.

- Executia bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2018 s-a incheiat cu un deficit – cheltuieli mai mari decat veniturile - de 4,46 miliarde de lei, respectiv 0,48% din PIB, arata datele comunicate vineri de Minsterul Finantelor Publice (MFP). Deficitul este sub nivelul…

- In primele trei luni din 2017, excedentul bugetar a fost de 1,5 miliarde lei, respectiv 0,19% din PIB. In ianuarie-martie 2018, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 66,4 miliarde lei, reprezentand 7,2% din PIB, sunt cu 11,5% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada…

- Grecia a obtinut anul trecut venituri record din turism – 14,63 miliarde de euro – in crestere cu 10,8% fata de 2016, informeaza publicatia Kathimerini, transmite AGERPRES . De asemenea, cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite…

- Modificarile aduse Codului Fiscal produc efecte pe mai multe paliere. Veniturile la bugetele locale s-au redus, ca urmare a modificarii impozitului pe venit de la 16, la 10 procente, iar primariile sunt in imposibilitatea de a-și achita cotizațiile catre asociațiile din care fac parte. In aceasta…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro,…