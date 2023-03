Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Campia Turzii, intruniți astazi intr-o ședința extraordinara, au aprobat nivelul salariului de baza pentru funcția de administrator public, care a fost aprobata la ședința de saptamana trecuta. Funcția de administrator public s-a reinființat la Campia Turzii prin HCL 31/23.02.2023,…

- Adrian Nap aduce noi acuze asupra primarului Cristian Matei, dar și asupra consilierilor locali PNL-UDMR. Acesta este de parere ca administrația locala a impus menționarea unor date false la rezonare. Potrivit documentului prezentat de administrație, strada Unirii s-ar afla in zona comerciala, ar avea…

- Primarii, viceprimarii, consilierii județeni și consilierii locali ai PNL Buzau s-au reunit vineri, 17 februarie 2023, in Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzau pentru a-și alege conducerea pentru viitorii patru ani.

- Primarii, viceprimarii, consilierii județeni și consilierii locali ai PNL Buzau s-au reunit vineri, 17 februarie 2023, in Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzau pentru a-și alege conducerea pentru viitorii patru ani. Liga Aleșilor Locali ai PNL Buzau este constituita din toți reprezentanții…

- Cei de la PMP Turda susțin ca au descoperit ”inca un caz de strada neasfaltata, pusa ca fiind asfaltata, la zonarea impusa de primarul Matei și consilierii PNL-UDMR”. Strada menționata este Ion Moldovan, situata in zona centrului, cu acces in spatele pieței. ”Consilierul local Adrian Nap nu face rapoarte…

- Clujul are o reprezentanta, in acest an, in etapa finala a Selecției Naționale Eurovision Romania, pe cantareața – Aledaida. Tanara și talentata Aledaida este absolventa a Școlii Populare de Arte ,,Tudor Jarda”, instituție de cultura din subordinea Consiliului Județean Cluj, secția Canto muzica ușoara,…

- Comuna Calarași este una dintre primele administrații locale din zona care și-a adoptat bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an. Consilierii locali au adoptat joi bugetul de 7,6 milioane de lei, un buget inițial, pentru ca in urmatoarele saptamani va crește cu fondurile venite pe cele doua…

- Clujul poate fi primul județ in care se pune in aplicare legea consorțiilor administrative. Consilierii locali USR din Cluj-Napoca, Baciu, Florești, Feleacu și Apahida au depus un proiect comun de Hotarare de Consiliu Local prin care cer formarea unui astfel de consorțiu administrativ intre aceste localitați.…