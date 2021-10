Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Florin Cițu s-a ales cu o noua plangere penala din partea PSD, și USR anunța ca va ataca in justiție hotararea de guvern prin care au fost imparțiți un miliard de lei din fondul de rezerva primarilor. Clotilde Armand, edilul Sectorului 1, acuza ca primarii USR nu au primit niciun ban și spune…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei Clotilde Armand anunța ca va ataca in justiție hotararea de guvern prin care Executivul a alocat bani primarilor. „Nici un ban pentru primarii USR din București, Timișoara, Brașov, Alba Iulia etc”, spune Armand. Primarul Sectorului 1 susține ca apartenența…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat joi, pe pagina ei de Facebook, ca premierul a împartit banii din Fondul de rezerva al Guvernului primarilor PNL si PSD si ca va ataca în justitie aceasta hotarâre a Executivului."Domnul prim-ministru Florin Cîtu a împartit…

- In ziua de 04 Octombrie 2021 la ora 01:27:58 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 122km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 89km S de Bacau, 93km E de Brașov, 103km V de Galați, 108km…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) scoate la concurs 20 de posturi in structurile teritoriale si in cea Centrala. DNA organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Voda, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea in funcții de execuție a personalului…

- S-a dat startul votului in USR PLUS, pentru noul președinte. Opțiunile se exprima online, prin intermediul unei platformei securizate. Daca niciunul dintre candidați nu obține peste 50% din voturi in primul tur, se va merge in turul al doilea. Trei competitor iși disputa conducerea partidului: Dan Barna,…

- In competiția interna s-au inscris trei candidați, Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darau, iar votul se desfașoara online, in doua tururi, daca niciunul dintre candidați nu reușește sa obțina peste 50% din voturi in primul tur. Incepand de miercuri, 15 septembrie, cei aproximativ 50.000 de membri…

- In ziua de 24 Iulie 2021 la ora 23:36:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 2km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 27km S de Timisoara, 75km S de Arad, 96km NE de Zemun, 96km NE de Belgrade, 110km E de Novi…