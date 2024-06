Primarii și președinții de consilii județene care intră în al treilea, al patrulea sau al cincilea mandat consecutiv Dupa alegerile locale din 9 iunie, se constata ca 43% dintre președinții de consilii județene au o „cariera” de cel puțin 8 ani consecutivi la conducerea acestor instituții. 13 președinți și-au reconfirmat pozițiile pentru al treilea mandat consecutiv, in timp ce doi se pregatesc sa inceapa al patrulea mandat, alți doi al cincilea, iar un […] The post Primarii și președinții de consilii județene care intra in al treilea, al patrulea sau al cincilea mandat consecutiv appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

