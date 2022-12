Primarii se revoltă şi cer salarii mai mari Este revolta in randul primarilor care cer salarii mai mari.Alesii locali se plang ca salariilor lor nu au mai crescut din 2019. Intr-o scrisoare deschisa, adresata premierului, liderii PNL cer salarii mai mari, iar in caz contrat, aceștia s-ar putea confrunta cu o „revolta” a primarilor. Cererea primarilor vine la scurt timp dupa ce a aparut o informație potrivit careia prevederea care menționeaza ca salarile angajatilor din primarii sunt legate de salariile primarilor si viceprimarilor va disparea din noua lege a salarizarii bugetarilor. Potrivit Antena 3 , Salariile alesilor locali ajung pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

