Primarii PNL au transformat orașele prin bani europeni. Timișoara a atras 500 milioane euro fonduri europene. GALERIE FOTO ​Ce poate fi mai plicticos, veți zice, decât un articol despre fonduri europene. Mai ales ca ați auzit și vazut adesea ca atâtea șanse au fost irosite, proiecte întârziate și bani nerambursabili nefolosiți. Și totuși, ceva s-a schimbat în bine, an de an, la nivel local. La început au fost primari destoinici care au învațat singuri cum se scriu proiecte europene. Unii dintre ei și-au format echipe care s-au calificat din mers și au avut primele succese. Fenomenul s-a extins și rezultatele au devenit vizibile. În anii de guvernare PSD, ministerul fondurilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emil Boc a preluat în 2004 de la Gheorghe Funar un Cluj izolat economic, ale carui singure investiții notabile fusesera în vopsea în roșu, galben și albastru de pe bancile vechi și coșurile de gunoi. Dupa 16 ani, Clujul este…

- Alaturi de Milano, Valencia, Viena si alte opt orase europene, Cluj-Napoca este in finala competitiei pentru titlul de Capitala Europeana a Inovarii in 2020 si ar putea castiga 1 milion de euro, anunta Comisia Europeana, conform G4media. Douasprezece orase din noua tari se afla in finala competitiei…

- Comisia Europeana in Romania a anunțat ca orașul Cluj-Napoca a intrat in finala competiției pentru titlul de Capitala Europeana a Inovarii.Știre in curs de actualizare.

- Responsabilii din cadrul Comisiei Europene au propus ca exercitarea CEaC pentru Timișoara și Elefsina (Grecia) sa fie amânata pentru 2023 din cauza pandemiei de Covid-19. Nciolae Robu, primarul Timișoarei, a anunțat ca în Timișoara va fi Capitala…

- Timișoreanul Ioan Holender, fostul director al Operei din Viena și fost președinte onorific al Asociației Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2021, a transmis un mesaj dur in urma celor mai recente „framantari” din sanul asociației. „Am fost tare mandru sa accept invitația de a prelua președinția…

- S-au facut primii pasi pentru elaborarea bugetului Uniunii Europene pe 2021. Comisia Europeana a propus un buget al UE de 166,7 miliarde euro pentru 2021, care va fi completat de granturi in valoare de 211 miliarde euro si de imprumuturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde euro in cadrul Next…

- DigiRay, o retea regionala care cuprinde 11 laboratoare specializate in imagistica dentara și maxilo-faciala situate preponderent in partea de vest a Romaniei, estimeaza ca va investi 2 milioane de euro, in urmatoarele 18 luni, pentru a-și consolida prezența pe piața. Managementul companiei a decis…

- Complexul Multiplexity, care a fost „arma” Timisoarei in castigarea titlului de Capitala Europeana a Culturii 2021, are acum un proiect desemnat pentru a deveni realitate. Concursul a fost organizat de Ordinul Arhitectilor din Romania, iar castigator a fost desemnat proiectul numarul 50, realizat de…