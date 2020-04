Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului, in calitate de Camera decizionala, unde PSD are majoritatea, a respins, ieri, definitiv proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc. Ședința a durat mai bine de doua ore, au...

- Adoptata tacit de Camera Deputaților, propunerea legislativa privind autonomia Tinutului Secuiesc a fost respinsa, miercuri, in ședința de plen, pe a carei ordine de zi a figurat doar aceasta inițiativa legislativa. Senatorii au votat telefonic, 126 dintre ei pronunțandu-se in favoarea respingerii acestui…

- Florin Roman, liderul deputatilor PNL susține ca autonomia Ținutului Secuiesc „nu poate fi subiect de troc politic”, motiv pentru care PSD și UMDR se joaca cu focul„Grupul deputatilor PNL susține cu fermitate poziția publica exprimata de președintele Romaniei, dl Klaus Iohannis, referitoare…

- El ii acuza pe liberali ca mimeaza națioanalismul, spunand ca sunt principalii vinovați. Intr-o postare pe o rețea de socializare, Ciolacu a spus ca:„Deși reprezentanții PNL mimeaza acum naționalismul, chiar ei sunt vinovați pentru neintrunirea la timp a plenului care sa respinga aceasta lege”. „PSD…

- Intr-o o intervenție publica facuta ieri de la administrația prezidențiala, Klaus Iohannis acuza PSD cu asta cu ințelegere secreta cu ude mereu pentru a „da Ardealul ungurilor”. Marcel Ciolacu: PSD NU sustine legea privind autonomia Tinutului Secuiesc! „PSD NU sustine legea privind autonomia Tinutului…

- Bogdan Toader, președintele Organizației Prahova a Partidului Social Democrat, declara ca senatorii PSD vor vota impotriva legii privind autonomia Ținutului Secuiesc, adoptata tacit in prima Camera sesizata: „Adoptarea tacita in Camera Deputaților a Statutului de autonomie a Tinutului Secuiesc nu inseamna…

- Proiectul de lege care îi obliga pe angajatorii sa le acorde zile libere platite unuia dintre parinți daca școlile se închid din cauza unor ”situații extreme” a trecut joi de Comisia de Munca a Camerei FDeputaților și intra tot astazi la dezbateri în plen. Școlile din România…

- Camera Deputatilor se va reuni maine in sedinta pentru a dezbate si adopta proiectul de lege prin care se acorda zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, decizia fiind luata in sedinta Biroului permanent al Camerei de ieri, potrivit…