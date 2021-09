Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PNL al comunei Adancata, Viorel Cucu, a declarat ca il susține pe premierul Romaniei Florin Cițu in implementarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. De asemenea, Viorel Cucu a spus ca este unul dintre primarii suceveni care va sprijini candidatura lui Florin Cițu pentru președinția…

- Primarii liberali din județul Botoșani au facut o deplasare la București in aceasta vara și s-au intalnit cu premierul Florin Cițu pentru a-și „negocia” voturile de la Congresul Național din 25 septembrie. Unii și-au asumat intalnirea cu fotografii pe Facebook, alții inca pozeaza in dubli susținatori.

- Localitațile din județul Alba lovite de inundații arata acum ca dupa razboi. Zeci de oameni au ramas fara gospodarii, iar pagubele sunt uriașe. Localnicii nici nu se mai așteapta la despagubiri. O echipa Realitatea PLUS a mers pana in localitatea Ocoliș, pentru a vedea ce a ramas in urma viiturilor. Oamenii…

- Biroul USR PLUS Vrancea a decis SEPARAREA de PNL și formarea unui grup propriu in Consiliul Județean Vrancea. Cei 5 consilieri județeni USR-PLUS vor alcatui un grup separat de PNL, scrie vrancea24.ro. Iar la Buzau, primarul Constantin Toma a vorbit, la DCNews, despre referendumul care are ca scop unirea…

- O delegație formata din 33 de primari și 3 viceprimari ai PNL din județul Neamț, condusa de prefectul George Lazar, președintele PNL Neamț, și senatorul Eugen Țapu-Nazare s-a intalnit cu premierul Florin Cițu, cu directorul Companiei Naționale de Investiții, Mihaela Patrașcoiu, cu alți oficiali guvernamentali.…

- Ședința CLM a fost, Toma și-a impus punctul de vedere – era normal, lipitorii de afișe propulsați consilieri și-au facut datoria, prin urmare, din toamna vom locui in satul Buzaiești. Nici nu imi pun problema ca vor fi surprize la vot, deoarece mașinaria de partid și cea preșista in frunte cu terecii…

- Localnicii din Sangeorz-Bai au avut parte de fenomene meteorologice insemnate. Aflați sub cod roșu de avertizare, grindina ce a cazut a avut dimensiunea unui ou de gaina. Județul nostru se afla sub cod portocaliu de avertizare meteorologica. Acesta a fost emis azi la ora 14.00 și e valabil pana maine…

- Duminica au avut loc alegeri partiale in 35 de unitati administrativ teritoriale din tara, dintre care sase orase si 29 de comune. PSD a castigat 17 primarii, iar PNL – 16, doua primarii fiind castigate de „independenti” Cele sase orase au fost impartite frateste, cate trei, de PSD si PNL. In urma alegerilor…