- Primarul din Radauți, Bogdan Loghin, a anunțat ca incepand cu data de 23 noiembrie 2020, reprezentanții Direcției de Asistenta Sociala vor distribui la domiciliul persoanelor in varsta de 75 de ani impliniți sau peste aceasta varsta, care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari,…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, la nivelul județului, sunt in evoluție 1.725 de cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 20 mai multe fața de raportarea anterioara. Numarul localitaților fara nici un caz de coronavirus s-a redus de la 7 la 5, dintr-un total de 114. Treisprezece localitați…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin a fost present astazi in piața radauțeana pentru a verifica punerea in aplicare a masurilor instituite ca urmare a ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgența. Alaturi de administratorul pieței primarul a comunicat șefului Poliției locale sa supravegheze…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin a dispus ca in piața agroalimentara activitatea comercianților sa fie reorganizata in spatii exterioare, cu pastrarea stricta a normelor impuse pentru combaterea contaminari icu SARS COV2. Situația a fost analizata in ședința de astazi a Comitetului Local…

- Primaria Radauți restricționeaza activitatea cu publicul pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin. El a spus ca in baza prevederilor legale pentru stabilirea masurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19,…

- Actualul primar al municipiului Radauți, Nistor Tatar, a dat dovada de fair play felicitandu-l pe cel care a urmeaza sa-i ia locul la carma administrației locale, liberalul Bogdan Loghin. Intr-o postare pe pagina sa de socializare Tatar care va ocupa o funcție de consilier local l-a felicitat pe viitorul…

- Viitorul primar al municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a ținut sa le mulțumeasca radauțenilor pentru increderea acordata la alegerile de duminica. Bogdan Loghin a ținut sa mulțumeasca și echipei din PNL care a fost alaturi de el și l-a susținut in aceasta candidatura. „Mulțumesc foarte mult echipei…

- Viceprimarul PMP al municipiului Radauți, Bogdan Nicolau, care candideaza la funcția de primar la alegerile locale de duminica, 27 septembrie, a declarat ca ultimul sondaj de opinie realizat in Radauți arata faptul ca intențiile de vot ale locuitorilor sunt indreptate spre schimbare aratand ca studiul…