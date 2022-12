Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea in plata a unor dosare noi de pensionare in numar mai mare decat cel estimat inițial a generat cheltuieli cu pensiile mai mari decat cele estimate, astfel ca bugetul Ministerului Muncii are nevoie sa fie suplimentat pentru achitarea pensiilor pe luna decembrie, se arata intr-un proiect…

- Guvernul va acorda compensații pentru plata facturilor la energia termica consumatorilor vulnerabili, incepand cu luna noiembrie . In acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va efectua plata in avans catre S.A. „Termoelectrica” a 200 milioane de lei din Fondul de reducere a vulnerabilitații…

- Incepind cu luna noiembrie, Guvernul va acorda compensații pentru plata facturilor la energia termica consumatorilor vulnerabili. In acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va efectua plata in avans catre S.A. „Termoelectrica” a 200 milioane de lei din Fondul de reducere a vulnerabilitații…

- Guvernul a aprobat alocarea, de catre Agenția Proprietații Publice, a 800 mii de euro, din Fondul de rezerva, pentru auditul extern al datoriei SA Moldovagaz catre Gazprom și Factoring Finance. Conform contractului semnat pe 10 august cu companiile Wikborg Rein Advokatfirma A.S. din Norvegia și Forensic…

- Guvernul a aprobat, marti, alocarea, din Fondul de rezerva, a 726,6 de milioane de lei pentru sprijinirea a 3.080 de unitati administrativ-teritoriale. Potrivit Guvernului, hotararea aprobata la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prevede distribuirea celor 726,6…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat, in ședința de marți, 726,600 milioane lei, din Fondul de rezerva bugetara, pentru 3.080 de unitați administrativ-teritoriale. Fondurile au fost alocate la solicitarea autoritaților locale, prin Instituțiile…

- Din cauza crizei economice, Guvernul planuiește sa ia cateva decizii care nu o sa fie pe placul tuturor. Printre acestea se numara taierea pensiilor speciale pentru primari, dar și anumite modificari in ceea ce privește angajarile la stat sau salariile acestora.

- Indiferent de cum va fi vremea, rezerva de gaze naturale și producția interna vor asigura necesarul astfel incat nici populația, nici companiile sa nu aiba de suferit. Asigurarea vine de la cel mai inalt nivel guvernamental. Conform datelor prezentate vineri dimineața de premierul Nicolae-Ionel Ciuca,…