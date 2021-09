Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general-adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, a declarat miercuri, la Craiova, ca normele de aplicare a ordonantei de urgenta privind aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny" vor fi in consultare timp de cinci zile, incepand de astazi, iar unitatile admistrativ-teritoriale…

- FOTO| Intalnire pe PNDL 3 la Alba Iulia. Primarii din județul nostru au fost prezenți la UAB, impreuna cu secretarul general adjunct al Guvernului Intalnire pe PNDL 3 la Alba Iulia. Primarii din județul nostru au fost prezenți la UAB, impreuna cu secretarul general adjunct al Guvernului La invitația…

- CARAS-SEVERIN – Secretarul general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, a explicat in cadrul unei intalniri cu reprezentantii administratiei locale, cateva din noutatile legislative de interes pentru comunitati! Vizita de lucru efectuata in judetul nostru de Mircea Abrudean, secretar general adjunct…

- Mircea Abrudean, secretar general adjunct al Guvernului, s-a intalnit astazi, 4 septembrie 2021, cu primarii din județul Salaj, din tot spectrul politic, principalele teme de dezbatere fiind Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, modificarile legislative care vizeaza ajustarea prețurilor…

- Secretar general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, a declarat, marti, la o intalnire cu autoritatile judetene si cu primarii localitatilor vasluiene, ca in aceasta saptamana ar trebui ca Guvernul sa aprobe Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny". "In aceasta saptamana, in mod normal…

- Primarii localitaților vrancene au participat ieri la o ședința de lucru privind demararea și derularea Programului Național de Investiții (PNI) „Anghel Saligny“. La ședința care a avut loc la Sala Mare a Consiliului Județean au participat Mircea Abrudean, secretar general adjunct in Guvernul Romaniei,…

- Reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR) susțin programul național de investiții Anghel Saligny propus de Guvernul Cițu. Ei spun ca guvernanții trebuie sa treaca peste divergențe și sa aprobe documentul, potrivit Mediafax. Prin intermediul unui comunicat…

- CARAS-SEVERIN – Este vorba despre cateva noi ordonante de urgenta, una introducand un program de investitii nou, alta continuand PNDL 2, din care autoritatile pot primi bani pe directii de finantare precise! Vineri, palatul prefectural a gazduit o prezentare facuta de secretarul de stat Andrei Ungur,…