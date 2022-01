Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban, iși exprima dezacordul privind inițiativa Guvernului de a stabili moratoriu temporar privind incadrarea personalului din sectorul bugetar, in funcțiile vacante inregistrate la data de 30 noiembrie 2021. In opinia edilului, proiectul vine sa distruga APL-urile.

- Potrivit noii ediții a tabloului de bord al investițiilor in cercetarea și dezvoltarea industriala din UE , publicata astazi, in pofida unui mediu economic global dificil in 2020, companiile din UE au sporit nivelul investițiilor in cercetare și dezvoltare in sectorul sanatații și al serviciilor TIC.…

- „Este un subiect in discutie. Am prezentat in sedinta de miercuri OUG intr-o prima lectura, am speranta ca la sedinta de Guvern de vineri sa fie adoptata aceasta OUG care are lucruri mai noi fata de trecut, faptul ca aceste vouchere vor fi prelungite pentru 5 ani, pana la finalul anului 2026. Este o…

- Rondul de la intersecția strazilor Ion Creanga-Calea Ieșilor și bd. Ștefan cel Mare, dar și parcul „Alunelul” au fost amenajate de sarbatoare. Potrivit primarului general Ion Ceban, in capitala multe parcuri, zone verzi, scuaruri, strazi centrale, alei și rondurile au fost decorate cu luminițe. Aceste…

- Toti angajatii din sectorul privat din New York vor avea obligatia sa fie vaccinati impotriva COVID-19 incepand de pe 27 decembrie, a anuntat luni primarul Bill de Blasio, relateaza AFP si AP.

- Romania se lupta cu poluarea și aproape zilnic in Capitala aerul este otravitor. Avem prea multe mașini, prea mult beton și prea puține spații verzi. In strainatate, specialiștii au rezolvat deja problema. Sunt orașe in care bicicletele au adevarate autostrazi.

- La videoconferinta care va fi transmisa live, de la ora 10.00, de televiziunea , pe pagina si pe pagina de vor participa dezvoltatori imobiliari, primari, arhitecti, consultanti, finantatori, experti in dezvoltare urbana pentru discuta solutii pentru o viata mai buna atat acasa, cat si la birou, pentru…

- Primarii au implementat în cele mai multe orase din tara prea putine masuri pentru a reduce nivelul de poluare a aerului, a scris marti, pe Facebook, ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, adaugând ca sunt necesare întarirea cadrului legal…