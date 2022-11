Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, actul normativ pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, prin care primarii de sector si ai municipiilor resedinta de judet pot beneficia de informatii din domeniul securitatii nationale. Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, este propusa inlocuirea sintagmei „conducatorilor […] The post Primarii de sector și municipii au acces la informații de securitate naționala. Legea a fost promulgata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…