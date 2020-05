Stiri pe aceeasi tema

- Nu se ințeleg pentru educația online a elevilor din Timiș! In timp ce prefectul de Timiș mulțumește „mai multor primarii” care cumpara tablete, laptopuri sau telefoane inteligente pentru elevi, Asociația Comunelor transmite ca Ministerul Educației ar trebui sa rezolve problema.

- Ziarul Unirea Vor fi achiziționate tablete pentru accesul la educație al tuturor elevilor, anunța Ludovic Orban. Cați dintre aceștia nu acces la tehnologie in momentul de fața Premierul Ludovic Orban susține ca, in acest moment, se cauta soluțiile financiare și tehnice pentru a se achiziționa tablete,…

- Filiala Timiș a Asociației Comunelor din Romania a reacționat, astazi, la solicitarile transmise de Ministerul Educației și Cercetarii de a asigura dotarea școlilor pentru a permite invațamantul online. Reprezentanții comunelor din Timiș susțin ca ”nu putem sa ne arogam atribuții care sunt de competența…

- Ministerul Educatiei a dat termen pana luni scolilor din tara sa raporteze situatia elevilor si profesorilor care nu au un suport digital pentru continuarea cursurilor online, o masura salutata de expertii din sistem, care subliniaza necesitatea de a invata din lectiile impuse de aceasta pandemie

- Elisabeta Pacuraru este invatatoare la clasa a II-a, de la Scoala din satul Eselnita, judetul Mehedinti. Desi scoala online a devenit obligatorie, invatatoarea si-a dat seama ca nu poate lucra cu micutii pentru ca nu aveau tablete. Asa ca, ajutata de o fundatie si un antreprenor, acest lucru a devenit…

- Nici nu s au bucurat bine profesorii de ravnita debirocratizare ca iata Ministerul Educatiei vine cu o serie intreaga de instructiuni in cadrul unui ordin emis pentru crearea si sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on line, pe care le puteti consulta in sectiunea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit in ședința miercuri, 26 februarie 2020, pentru a discuta masurile care se impun in situația in care noul coronavirus (COVID-19) ar uma sa fie identificat și la cetațeni care domiciliaza in Maramureș, chiar daca la nivelul județului nu…

- Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor spun ca, vineri, au discutat la Ministerul Educației o hotarare de guvern privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor aferente transportului elevilor navetiști, dar ca acest document conține noi tarife maximale care nu vor permite decontarea…