- Primarii de municipii i-au cerut premierului Florin Cițu susținerea unui proiect de lege la nivelul Guvernului care sa faciliteze unificarea voluntara a unei unitati administrativ teritoriale cu municipiul resedinta de judet. Premierul a precizat ca nu respinge ideea, mai ales daca demersul contribuie…

- Primaria municipiului Falticeni a reușit sa atraga fonduri europene in valoare de aproximativ doua milioane de euro pentru dotarea tuturor școlilor cu tablete și alte echipamente necesare desfașurarii activitații didactice on-line. Potrivit primarului Gheorghe Catalin Coman, contractul de finanțare…

- Film cu dedicație pentru Cițu și Nasui. Pentru ca asta știu sa faca, și, se pare ca fac mai mult decat bine, Alianta Producatorilor de Film a transmis prim-ministrului Florin Citu si ministrului Economiei, Claudiu Nasui, un videoclip . Acesta expune cu date clare potentialul cinematografic al Romaniei…

- ”Pot sa va spun ca am un motiv particular si egoist. N-o sa va ganditi la care, si o sa spuneti metroul, cum spun cei de la PSD. (...) Deci, nu pentru acel motiv il sustin pe domnul Citu, ca sa fiu foarte bine inteles. Pentru un motiv particular, egoist, care tine de familia mea, de fetele mele. Eu…

- Asociația Agențiilor de Turism (ANAT) iși exprima ingrijorarea referitoare la introducerea, pe lista galbena, a mai multor țari de unde vin turiști in Romania și catre care merg turiștii romani. Potrivit ANAT, Romania a inclus pe lista galbena majoritatea destinațiilor europene, pe baza unor statistici…

- Primarii au tot sprijinul Guvernului pentru sustinerea campaniei de vaccinare anti-COVID la nivel local, a anuntat, luni, presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, primarul Emil Boc, dupa intalnirea cu premierul Florin Citu. Boc a spus ca perspectiva deschiderii marilor festivaluri va ajuta…