- Modul defectuos in care au fost organizate alegerile din 9 iunie in Targu Lapuș a fost subiect principal pentru toate ziarele maramureșene. Acum, dupa alegeri, mai mulți lapușeni au facut o petiție pentru reorganizarea alegerilor, aratand mai multe argumente prin care dovedesc faptul ca alegerile au…

Special Arad va prezenta in acest articol rezultatele inregistrate astazi la alegerile locale in toate localitațile județului Arad. In masura in care o sa primim...

- Aproape 50% dintre cetațenii cu drept de vot și-au manifestat opțiunea electorala la alegerile locale, iar mai bine de jumatate au votat la scrutinul europarlamentar. Romanii au ales autoritațile locale: primarul general al Capitalei, presedintii de consilii judetene, membrii Consiliului General al…

- Comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare a generat o situație atipica, inedita, referitoare la momentul in care iși vor prelua funcțiile cei care au fost in preferințele votanților la alegerile locale. Astfel, noii primari, dar și consilieri locali, președintele Consiliului Județean Neamț…

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat ca isi doreste ca alegerile locale sa aduca o schimbare de paradigma in Romania, fiind nevoie de oameni cu viziune, astfel incat oportunitatile oferite de fondurile europene, nationale sau locale sa nu fie irosite. „Cetatenii Romaniei isi vor alege reprezentantii…

- Comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele a mutat centrul de interes catre problemele administrative, temele europene fiind trecute in plan secundar, a afirmat analistul politic Cristian Pirvulescu pentru Agerpres . „Asa cum se anticipase, comasarea alegerilor locale cu alegerile europene a…

Pentru alegerile locale din 2024 se aplica reguli noi privind exercitarea dreptului de vot de catre alegatorii care au reședința, adica o adresa inregistrata, diferita...

- Guvernul a aprobat calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai. Pe 29 aprilie 2024 raman definitive candidaturile la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, iar pe 30 aprilie 2024 se…