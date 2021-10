Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de spionaj a izbucnit la NATO dupa ce opt membri ai misiunii Rusiei la sediul Aliantei ar fi fost descoperiți ca fiind ”ofiteri de informatii rusi nedeclarati”. NATO le-a retras acreditarea, iar cei opt diplomați ruși au fost expulzați, a anuntat miercuri o oficialitate NATO, potrivit Reuters.…

- Un proiect de lege pus in dezbatere la ministerul Justiției ne intoarce la vremurile in care serviciile secrete faceau anchete penale in Romania, cot la cot cu procurorii. Unul dintre articole prevede , conform dezvaluirilor facute de jurnalistul de investigații Carmina Pricopie, in emisiunea “Decisiv”…

- In cadrul ședinței Birourilor Permanente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-a stabilit ordinea de zi pentru ședința de plen, iar moțiunea de cenzura va fi citita in cursul acestei zile. Cu 16 voturi pentru și 5 voturi impotriva s-a aprobat citirea moțiunii de cenzura, un pas esențial pentru…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sugereaza, intr-un comunicat de presa, ca procedura de desemnare in funcții de conducere a procurorilor – șefi ar trebui amanata, avand in vedere actualul context al “instabilitații tipice interimatului funcției de ministru al justiției”. “Consiliul…

- Sedința BPN a PNL anunțata marți seara a crescut tensiunea intre liberali. Președintele PNL Ludovic Orban a susținut o declarație de presa pe holul Parlamentului pentru a lamuri asupra prezenței sale la ședința BPN a PNL unde va fi validat ca ministrul al Finanțelor Dan Valceanu, apropiatul premierului…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidat pentru funcția de președinte al PNL București, a anunțat, joi seara, cu doua zile inainte de alegerile pentru conducerea PNL București de sambata, 24 iulie, ca s-a retras din ședința de organizare a alegerilor interne, pentru ca in presa au aparut informații…

- Unul dintre cei doi muncitori raniți in explozia de la Rafinaria Petromidia a murit in aceasta dimineața intr-un spital din Germania. Conducerea companiei care deține Petromidia au anunțat vestea printr-un comunicat de presa. Barbatul, impreuna cu un alt coleg au fost transferați de la Spitalul Floreasca…

- Au fost publicate rezultate finale de la examenul de Bacalaureat 2021. Promovabilitatea, dupa contestații, a ajuns la 68,9%, iar aproximativ 53.000 de note au fost modificate. 15 % dintre lucrari au fost contestate. “Foarte grav”, a spus ministrul Sorin Cimpeanu intr-o declarație de presa. Dupa contestații,…