- Școala Generala nr. 133, din sectorul 4 al Capitalei, a fost evacuata, dupa ce mai mulți elevi au acuzat dureri de cap. Mai mulți copii au ajuns la spital marti, potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii, dupa ce mai multi elevi au acuzat un disconfort respirator in urma procedurilor de igienizare…

