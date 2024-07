Incepand cu data de 2 iulie activitatea Primariei comunei Marginea se va desfașura la sediul Caminului Cultural Marginea, a anunțat primarul Gheorghe Lazar. ”Accesul se face pe partea laterala, intrarea dinspre școala. Activitatea s-a mutat temporar pe perioada efectuarii lucrarilor de renovare și extindere sediu primarie (aproximativ 1 an de zile). Mulțumim pentru ințelegere!”, a […] The post Primariei Marginea a intrat in renovare. Activitatea se va desfașurat timp de un an se la sediul Caminului Cultural first appeared on Suceava News Online .