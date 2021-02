Stiri pe aceeasi tema

O petrecere organizata in municipiul Arad, in noaptea de vineri spre sambata, la care participau mai multi tineri, contrar restrictiilor impuse de starea de alerta COVID, a fost oprita de fortele de ordine...

- Compania Polaris M Holding a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat amenda aplicata de Garda de Mediu – Comisariatul Judetean Sibiu, in luna mai 2020, pentru neconformitatile constatate la fosta platforma de depozitare temporara a deseurilor din cartierul Barabant, din Alba Iulia.

Cautari disperate in județul Arad, dupa ce un baiețel de 7 ani a plecat la joaca și nu s-a mai intors. Garda de intervenție Chișinau Criș...

- Aproape 50 de firme din județele Timiș, Arad și Hunedoara au incasat amenzi, in noiembrie, in valoare de peste 150.000 de lei de la Garda Forestiera Timișoara. „In luna noiembrie, Garda Forestiera Timișoara a efectuat 95 de acțiuni de control privind respectarea regimului silvic. In urma acestor verificari,…

Doi jandarmi au dus unei femei care iși crește singura cei trei copii intr-un sat din județul Arad un camion cu lemne. Din banii...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari Cod galben de intensificari ale vantului și ceața in 12 județe. In zona de munte a judetelor Gorj și Valcea se anunța rafale de 100 – 120 km/h. Astfel, pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Caras-Severin, Arad, Bihor,…

Primele sfere transparente in care se poate manca sau savura o cafea au fost montate chiar astazi in Arad. Desi imaginile par desprinse...

Accident de munca in Arad. Administratorul unei firme de termopane a murit dupa ce și-a taiat gatul intr-o bucata de sticla.