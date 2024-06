Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stan, candidatul USR la funcția de primar al comunei Sinești din județul Iași, a fost surprins dormind intr-un șanț, la primele ore ale dimineții. Bogdan Stan a fost filmat intr-o stare avansata de ebrietate. Surprinși de acest comportament al candidatului USR niște consateni l-au filmat și au…

- Maricel Gifu, fost primar al comunei vasluiene Pogana pana in 2020 și actual candidat din partea PSD pentru aceeași funcție, a fost reținut duminica, pentru dare de mita. Barbatul a fost prins in flagrant de polițiști, duminica dupa-amiaza, in timp ce incerca sa mituiasca doi polițiști de la Serviciul…

- Situație inedita in comuna Gogoșu din Mehedinți. Actualul primar, care iși dorește un nou mandat, are un contracandidat-surpriza. Este vorba despre soția cu care se afla in proces de divorț. El candideaza din partea PSD, ea este susținuta de PNL. Actualul primar al comunei Gogoșu din Mehedinți, Jean…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL pentru Primaria Capitalei, catalogheaza decizia coaliției PSD-PNL de retragere a susținerii pentru candidatura doctorului Catalin Cirstoiu „o tradare a electoratului” și „un blat politic prin care il susțin pe Nicușor Dan” in dauna sa. Actualul primar de la…

- Un candidat la Primaria din Bradeni a fost implicat duminica intr-un scandal de amploare dupa ce a filmat cu drona casele parinților și a fratelui actualului primar, Liviu Modoi, fara acord. Fratele primarului PNL din comunca sibiana Bradeni l-a lovit cu biciul pe candidatul PSD la primarie, duminica,…

- Medicul Catalin Cirstoiu, candidatul comun al alianței PSD-PNL la Primaria Bucureștiului, a transmis vineri seara un mesaj pe Facebook in care-și ironizeaza contracandidații. „Practic, o sa intru in cartea recordurilor ca ca primul candidat retras care caștiga alegerile”, a scris Cirstoiu. „Hai ca m-au…

- Frate, frate, pana la …Primarie. Doi frați candideaza la aceeași primarie, dar din partide diferite. Unul la PSD, altul la PNL. Mihai Apostu este primarul comunei vasluiane Pogonești și candidatul PSD pentru un nou mandat. Fratele sau, Marcel Apostu, este consilier PNL și candidatul liberalilor pentru…

Interviu cu Dumitru Jeanu, primarul PMP din Costinești și consilierul local PSD, Adrian Condari. Sursa video: Youtube/focuspress