Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din New York a cerut marti Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sa redenumeasca variola maimutei („monkeypox”, in limba engleza), intrucat numele acestei boli este considerat stigmatizant si risca sa ii faca pe bolnavi sa se izoleze mai degraba decat sa solicite ingrijiri medicale, informeaza…

- Social Punctele de prim ajutor unde pot apela teleormanenii afectați de canicula iulie 22, 2022 09:08 Instituția Prefectului Județului Teleorman reamintește ca, in conformitate cu dispozitiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul – cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea…

- Primaria Alba Iulia a amplasat camere de supraveghere video in noua zone problematice din Municipiu, din dorința și totodata nevoia sporirii siguranței in spațiile publice și in scopul eradicarii fenomenului de depozitare necontrolata a deșeurilor de orice fel pe spațiile și drumurile publice. Aceste…

- Parlamentul European (PE) a aprobat joi prelungirea cu un an, pana la 30 iunie 2023, a posibilitatii folosirii certificatului digital COVID-19 (certificatul verde), pentru evitarea restrictiilor asupra liberei circulatii in UE ce ar putea rezulta in urma raspandirii noilor variante ale coronavirusului…

- Comisia de evaluare a integritatii candidatilor pentru functia de membru al CSM si CSP si-a elaborat regulamentul de functionare si regulile de evaluare. Incepind de saptamina viitoare, tuturor candidatilor li se va transmite spre completare declaratia de avere si interese personale si un chestionar…

- Primarul Dominic Fritz susține ca a ascultat doleanțele patronilor de terase din zona centrala a Timișoarei și nu le va mai inchide la ora 22 in sezonul estival, așa cum intenționa prin noul Regulamentul care vizeaza funcționarea teraselor.

- Municipalitatea bacauana a anunțat, prin vocea viceprimarului Liviu Miroșeanu, amplasarea de sensuri giratorii de mici dimensiuni. „In ultimele saptamani am analizat, in Comisia de circulație, amplasarea mai multor sensuri giratorii de mai mici dimensiuni. Concluzia unanima este aceea ca fluidizeaza…

- Florin Lovin (40 de ani) a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Fostul mijlocaș central a facut o comparație intre fotbalul din Romania și cel din Germania sau Austria. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi…