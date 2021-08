Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Fritz este la doar un pas de a schimba total modul de gestionare al parcarilor din oraș. Conform proiectului, care va putea fi analizat de cetațeni timp de 30 de zile, primaria ar urma sa preia administrarea parcarilor, considerand ca știe sa o faca mai bine decat o alta entitate, așa…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a lansat sambata la Constanta ''Comandamentul Sezon Estival 2021'', actiune in cadrul careia inspectorii institutiei vor efectua controale in unitati turistice si alimentare din mai multe statiuni de…

- Consiliul Judetean Constanta a lansat in dezbatere publica studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean prin curse regulate Amendamentele si propunerile se vor depune la sediul Consiliului Judetean Constanta…

- bull; Consilierii locali din Constanta au adoptat vineri, 23 aprilie 2021, Proiectul de hotarare privind Regulamentul parcarilor publice din Constanta. bull; Numarul de voturi pentru noul regulament a fost 19, existand si voturi impotriva acestuia. Nici nu a fost pus in aplicare si deja exista dorinte,…

- Actrita si producatoarea de origine israeliana Gal Gadot, cunoscuta pentru rolul Wonder Woman, a vorbit intr-o conferinta online despre serialul documentar „Impact”, ce va fi lansat in curand, despre cea mai mare lupta dusa de ea si despre armata israeliana si criticile care i-au fost aduse pentru…

- Silviu Predoiu, fostul adjunct al Serviciului de Informații Externe, a anunțat lansarea asociației Romania, Implica-te. El ii invita pe cei care vor o schimbare sa se implice in viața cetații. „In ultima vreme, in cateva ocazii, am menționat intenția de a lansa un proiect, o inițiativa ce…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este singura universitate de profil din Romania listata in acest top la trei domenii de studiu din categoria stiintelor medicale. Top Shanghai este primul și totodata unul din cele mai prestigioase clasamente globale ale universitaților,…

- Patrimoniul evreiesc din Timisoara, cultura si personalitatile acestei comunitati care au contribuit la modernizarea orasului, dar si traditiile culinare specifice vor fi promovate prin tururi ghidate online, in cadrul Muzeului Virtual al Evreilor "Prim Rabin Dr. Ernest Neumann", care va fi lansat pe…