Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba cumpara doua autospeciale pentru transportul cainilor de serviciu Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba cumpara doua autospeciale pentru transportul cainilor de serviciu. Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a lansat vineri, 26 august, in Sistemul Electronic…

- Cat va costa deszapezirea drumurilor județene din Alba, in urmatorii 4 ani. Care este prioritatea dupa care vor acționa utilajele Consiliul Județean Alba aloca peste 33,5 milioane de lei in urmatorii patru ani pentru deszapezirea și intreținerea curenta pe timp de iarna a drumurilor județene. Consiliul…

- Consiliul Județean Alba cumpara servicii de intretinere pe timp de iarna a drumurilor judetene: Licitația, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba cumpara servicii de intretinere pe timp de iarna a drumurilor judetene: Licitația, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Centru de inovare a orașului, in Alba Iulia: Primaria cumpara echipamente electronice pentru amenajarea spațiului multifuncțional Centru de inovare a orașului, in Alba Iulia: Primaria cumpara echipamente electronice pentru amenajarea spațiului multifuncțional Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat…

- Primaria Bistra aloca 2,5 milioane de lei pentru repararea și intreținerea drumurilor din comuna, in urmatorii trei ani Primaria Bistra aloca 2,5 milioane de lei pentru repararea și intreținerea strazilor, a drumurilor comunale și satești din comuna, in urmatorii trei ani. Primaria Bistra a lansat…

- Micii fermieri din Alba de Jos iși cumpara la comun o unitate de procesare a legumelor. Licitație pentru utilaje Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Alba de Jos a lansat luni, 18 iulie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru achiziționarea unor utilaje in cadrul unui…

- Consiliul Județean Alba cumpara un autoturism, o autoutilitara și o camioneta cu cabina dubla. Valoarea achiziției Consiliul Județean Alba cumpara o autoutilitara, o camioneta cu cabina dubla și un autoturism. Valoarea totala a celor trei autovehicule este estimata la peste 450.000 de lei. Consiliul…