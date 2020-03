Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul pandemiei de coronavirus, Romania a intrat in stare de urgenta in data de 16 martie timp de 30 de zile. Dupa intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 3, libertatea de miscare a fost limitata. Astfel, se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintelor cu exceptii:…

- Ordonanța Militara numarul 3 a intrat in vigoare miercuri, incepand de la ora 12:00. Ulterior, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a facut o serie de precizari foarte importante.Șeful de la Interne a dezvaluit ca declarația pe propria raspundere nu trebuie completata, daca... Citește AICI anunțul…

- MASURI… Persoanele in varsta de peste 65 de ani, considerate cele mai vulnerabile in fața pandemiei de coronavirus, trebuie sa stea in casa pentru a se proteja. Vor avea insa voie sa iasa din casa intre orele 11.00 și 13.00, pentru cumparaturi sau asistența medicala. Excepție fac cei care sunt inca…

- Doi tineri, din Lețcani, Iași au fost amendați cu cate 1000 de lei, deoarece nu aveau documentele prevazute in Ordonanța militara, avand in vedere ca au ieșit dupa ora 22:00.Aceștia au declarat oamenilor legii ca voiau sa cumpere paine.Citește continuarea pe realitateadeiasi.net. Ce prevede Ordonanța…

- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CORONAVIRUS // ADEVERINTA ANGAJATOR CORONAVIRUS // Potrivit Ministerului de Interne, declarația pe propria raspundere poate fi completata integral olograf („de mana”), cu preluarea tuturor elementelor prevazute in modelul declarației pus la dispoziție. Declarația pe…

- MAI a publicat modelul declarației pe propria raspundere pe care cetațenii trebuie sa o completeze pentru a parasi locuința in intervalul orar 22:00 - 06:00, conform Ordonanței Militare de sambata. Declarația trebuie sa se afle in posesia persoanei care parasește locuința pe durata intregii ieșiri și…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, o adeverinta eliberata de catre angajator sau o declaratie pe propria…