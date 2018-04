Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a fost astazi la Timisoara, unded a declarat ca proiectul Capitala Culturala Europeana 2021, are nevoie de sustinere si de la Bucuresti. Mai exact liderul ALDE spune ca pe langa finantarea acordata de Primarie si Consiliul Judetean, este necesara sustinera de la nivel central,…

- Consiliul General al Capitalei a aprobat, miercuri, cele noua proiecte de hotarare in baza carora servicii precum administrarea parcajelor, managementul traficului, intretinerea arterelor de circulatie sau a spatiilor verzi vor fi delegate companiilor municipale.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti. Alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an....

- Mai multe taxe si impozite locale în municipiul Bucuresti ar urma sa creasca începând cu anul 2019, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei.

- STPT estimeaza ca anul acesta aduna venituri totale in valoare de aproape 108 milioane de lei, din care 70 de milioane de lei reprezinta subvențiile de la primarie. Și asta fara TVA, cu TVA cu tot subvențiile ajungand la 90 de milioane de lei, 7,5 milioane de lei alocare lunara. Bugetul…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat in sedinta de joi proiectul de buget pe anul 2018, care propune alocarea a peste 3 milioane de euro pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului si a peste 13 milioane de euro la diverse monumente si statui, altele decat cele incepute…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca managementul spitalicesc inca nu este “cel dorit”, deoarece resursele nu sunt gestionate eficient, informeaza AGERPRES . “Din pacate, managementul spitalicesc inca nu este cel dorit sau cel pe care ar trebui sa il avem in acest…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a discutat cu managerii spitalelor din subordinea ASSMB si a anuntat ca anul aceasta va aloca 111 milioane de euro pentru sanatate, precizand ca vor fi achizitionate 300 de de locuinte de serviciu pentru personalul medical. "Doresc sa va asigur…