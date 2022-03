Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea timișoreana vrea sa asigure viabilizarea și dotarea cu utilitați a uneia dintre cele mai… disputate zone din oraș, Ovidiu Balea. Acolo sunt peste o suta de terenuri date tinerilor pentru a-și construi case. A fost elaborat un proiect de hotarare de consiliu local care va permite realizarea…

- Parcarea ramane gratuita in Timișoara, cu excepția Zonei 0, pana in 31 martie, iar abonamentele vor fi disponibile din 21 martie. Deși noul sistem trebuia sa porneasca pe 1 martie, operațiunea a fost amanata. Primaria Timișoara pare sa nu fie capabila sa reporneasca sistemul de parcare de pe raza orașului,…

- Primaria Timișoara a anunțat caștigatorul licitației pentru desemnarea firmei care va realiza proiectarea pentru proiectul de regenerare urbana a zonei Piața Traian. Iar caștigatoare a fost declarata, din doua oferte, asocierea condusa de societatea clujeana Planwerk, cea care este cunoscuta pentru…

- Firma care va realiza proiectul tehnic al reabilitarii zonei Procopiu – Tzara se poate apuca de astazi de treaba. Primaria Timișoara a dat ordinul de incepere a lucrarilor de proiectare. Sub semnatura primarului Dominic Fritz, marți a fost semnat ordinul de incepere a realizarii proiectului tehnic pentru…

- Piata rezidentiala se afla sub presiunea majorarii costurilor materialelor de constructie si a scaderii puterii de cumparare, spun dezvoltatorii imobiliari si specialistii in domeniu. Oferta de locuinte noi este din ce in ce mai limitata, iar proiectele imobiliare a caror constructie va incepe anul…

- Primaria Timișoara a lansat licitația pentru servicii de proiectare (faza DALI) in vederea realizarii și implementarii obiectivului de investiție „Modernizare spațiu public – zona cuprinsa intre bulevardul Cetații, strada Gheorghe Lazar, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului – zone verzi, infrastructura…

- Vineri, 17 decembrie 2021, ne-am bucurat de susținerea din presa locala și social media, care au accentuat acțiunile Cași sociale ACUM! derulate cu ocazia comemorarii evacuarii din 2010 de pe fosta str. Coastei a 350 persoane de etnie roma și mutarea lor forțata in Pata Rat. Locuitorii orașului smart…

- Primaria Zalau a anunțat finalizarea lucrarilor cuprinse in proiectul investițional ce a vizat creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe SB42 și 1B din oraș, scopul lucrarilor fiind scaderea consumului de energie pentru incalzirea apartamentelor. Valoare proiectului este de aproape 2,2…