- Astazi, executivul Consiliului Județean Maramureș și cel al Consiliului Județean Satu Mare au semnat contractul de prestari servicii Completare/revizuire Studiu de fezabilitate pentru Drum Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, sector Satu Mare – Baia Mare, contractul fiind atribuit Asocierii SC Drum…

- Consiliul Județean Maramureș continua demersurile in vederea realizarii unor piețe tradiționale in alte localitați din județ. Dupa ce in ultimele luni a aprobat proiecte de hotarare in acest sens, pe ordinea de zi a ședinței ordinare de vineri, 24 iunie, vor exista alte doua proiecte similare: ”2. Proiect…

- Scopul realizarii obiectivului de investitii il reprezinta imbunatatirea infrastructurii culturale prin reabilitarea, consolidarea si restaurarea Muzeului de Arta Populara Constanta Imobilul este amplasat in zona istorica a Constantei, fiind o cladire monument istoric de valoare nationala si universala,…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 si jonctiunea obiectivului ,,Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunare – Marea Neagra cu drumul care realizeaza legatura intre Poarta 9 si Poarta 8 spre zona de Nord a portului…

- Piața tradiționala in localitatea Targu Lapuș . Solicitarea cetațenilor a prins roade. Deputatul Brian Cristian prezent la ședința de Consiliul Local. „Adesea, la audiențele pe care le-am avut la biroul parlamentar din Targu Lapuș, cetațenii imi spuneau despre nevoia de o piața in care sa vanda produsele…

- Este vorba despre Dotto TV Media SRL, infiintata ca urmare a divizarii partiale a firmei Intersat SRL. Chivu Gheorghita este actionar al noii firme cu 20 din actiuni, iar Gabriela Codruta Gheorghita detine 80 din capitalul social. Administratorul va fi Chivu Gheorghita. O noua societate comerciala a…

- „Tara Lapusului” are un potential remarcabil pentru a produce traditional. Oamenii locului se ocupa cu cresterea animalelor, agricultura, legumicultura si albinarit. Produsele lor sunt de buna calitate si sanatoase. Pentru a fi pusa in valoare productia rezultata consilierii judeteni au aprobat incheierea…

- Consilierii județeni au aprobat incheierea unui acord de parteneriat intre U.A.T Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș și U.A.T. Orașul Targu Lapuș, in vederea implementarii unor masuri pentru realizarea obiectivului de investiții „Piața tradiționala in localitatea Targu Lapuș”. ”Se aproba…