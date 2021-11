Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Licitatia pentru intocmirea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic al noului Spital Judetean din Resita a fost urcata pe SEAP. Valoarea totala este de 10 milioane de lei, fara TVA! Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca, in contextul in care…

- Articolul Serviciul Permise și Inmatriculari Buzau se muta in casa noua, de anul viitor se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Este vorba despre o cladire din cartieul Micro XIV, care aparține Consiliului Județean, in care a funcționat un centru de plasament. In ședința de joi, Consiliul Județean…

- CARAS-SEVERIN – Asa cum v-am spus, presedintele Consiliului Judetean a prezentat stadiul proiectelor cu finanțare europeana pe care le-a derulat in ultimul an forul administrativ! Pe langa continuarea implementarii proiectelor de reabilitare a unor drumuri, administratia judeteana s-a ocupat si de problemele…

- CARAS-SEVERIN – Consiliul Judetean a urcat vineri, 1 octombrie, pe SEAP, documentatia pentru atribuirea lucrarilor de intretinere pe timp de vara a tronsonului de drum județean 582 E Prislop-Semenic. Suma alocata este in jur de 700 de mii de lei, fara TVA, iar ofertele trebuie depuse pana in 19 octombrie…

- CARAS-SEVERIN – Compania Naționala de Investiții a urcat pe SEAP prima licitație referitoare la reabilitarea sanatoriului Marila, iar anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca! Seful judetului, atat la finalul sedintei de joi a Consiliului Judetean cat si pe Facebook, si-a…

- Asociatia Elevilor din Constanta solicita de mai bine de o saptamana ca elevii sa beneficieze de transport gratuit. Ei au si o decizie judecatoreasca ce obliga Consiliul Judetean sa acorde acest drept elevilor din judet.

- Cei mai reprezentativi liberali de la nivel local fac Iasul de ras cu orice ocazie. Presedintele Consiliului Judetean este din nou cautat de procurorii anticoruptie. Primele informatii, arata ca DNA face perchezitii inca de dimineata in biroul lui Costel Alexe. Nici nu mai conteaza daca este vorba despre…

- CARAS-SEVERIN – Un proiect pentru dotarea mai multor sectii cu aparatura, in valoare de 28 de milioane de lei, risca sa se piarda din cauza lipsei banilor pentru cofinantare! Managerul SJU, Alina Stancovici, sustine ca „atata timp cat spitalul judetean are datorii, de acum cativa ani, si conturile blocate…