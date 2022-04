Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a anunțat ca a inceput montarea a 3 stații de biciclete care vor fi utilizate in sistemul BikeSharing care va fi organizat la nivelul localitații, ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ???? Inca o unitate de invațamant din orașul nostru este in plin proces de modernizare. Stadiul actual al lucrarilor din proiectul, Reabilitarea, Extinderea și Dotarea Gradiniței cu program prelungit Sfanta

- Ministerul Finanțelor a indeplinit, inainte de termenul de 31 martie 2022, cele doua jaloane asumate in cadrul componentei 8 – ”Reforma fiscala și Reforma sistemului de pensii”, reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) prin digitalizare și le-a raportat deja coordonatorului național…

- Alexandru Deaconu, liderul proiectului de implementare al sistemului VAR, a oferit detalii despre faza de pregatire practica a arbitrilor. Cei mai importanți arbitri romani, Ovidiu Hațegan (41 de ani) și Istvan Kovacs (37), și-au exprimat punctul de vedere. Incepand de miercuri, implementarea sistemului…

- Un pas major in implementarea sistemului VAR in fotbalul romanesc a fost bifat: a inceput pregatirea practica, cu analiza VAR in timp real! Din banci, unde au studiat partea teoretica a sistemului de video-arbitraj, arbitrii au trecut pe teren. Astazi a inceput pregatirea practica a arbitrilor, care…

- In luna martie, se intra intr-o noua etapa a procesului de pregatire a arbitrilor pentru implementarea asistenței video in fotbalul romanesc.Daca pana acum arbitrii s-au familiarizat cu sistemul in birourile CCA, analizand diferite faze de joc din fotbalul european, de acum aceștia se vor muta impreuna…

- Premierul Nicolae Ciuca se va intalni marți cu federațiile reprezentative din invațamant pentru a discuta despre implementarea programului Romania Educata. Prim-ministrul Nicolae Ciuca a analizat, luni, impreuna cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, problematica din educație și demersurile necesare…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a transmis un mesaj referitor la modernizarea sistemului de incalzire centralizata in Constanta. El a subliniat ca tevile de sub oras au fost date in exploatare acum aproape de jumatate de secol, iar ele pur si simplu nu mai fac fata. Orasul se va transforma…