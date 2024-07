Stiri pe aceeasi tema

- Anunt – Primaria Turda Zona Lacului Privighetorii a fost salubrizata pentru ca turdenii sa se bucure in continuare de aceasta oaza de relaxare.⛱️ ????De la primele ore ale dimineții, echipele

- In cursul zilei de azi, zona Lacului Privighetorii, din Bai, a fost salubrizata, astfel incat turdenii care se bucura de aceasta oaza de relaxare, in mod gratuit, sa o poata face in condiții bune. ”De la primele ore ale dimineții, echipele de la Domeniul Public Turda, Direcția de Asistența Sociala Turda…

- Turdenii s-au refugiat la Ștrandul Durgau in zilele caniculare. O balaceala buna care vine la pachet cu un tratament, avand in vedere proprietațile curative ale apei. Primaria Turda spune ca ștrandul nostru este destinația preferata de sute de vizitatori zilnic in aceasta perioada caniculara! „Va invitam…

- Zona Noroieni, atat de indragita de satmareni, va fi transformata intr-un parc urban anunța primaria Satu Mare.In prezent se lucreaza la intocmirea studiului de fezabilitate, zona de agrement urmand a avea un spațiu de picnic, o zona specifica petrecerii timpului in aer liber, un cinema in aer liber,…

- Populația Turzii a scazut cu peste 10% in perioada 2011 – 2021, de la 47.744 la 43.319 de locuitori. Este mult, foarte mult. Și plecarile au continuat și in ultimii ani. De ce lasa turdenii orașul in urma? Simplu, pentru ca orașul are de 8 ani o administrație locala care i-a pus pe oameni și comunitatea…

- Traficul din Turda s-a inrautațit vizibil in ultimii ani. Turdenii au ajuns sa stea in trafic și cate o ora sau mai bine pentru a traversa orașul dintr-o parte in alta. S-a ajuns in situația de a ajunge mai repede cu mașina de la ieșirea din Turda pana in Cluj-Napoca. ”Principala problema de care se…

- Valul 6 de energie partea intai ziua 512 mai 2024Zi de duminica, cu repaus, relaxare, odihna.Este si o zi in care ne conectam mai bine cu energia Fortei Vietii, cu Divinul din interiorul nostru, vocea ce ne ghideaza de a lungul drumului, sa nu ne pierdem si sa ajungem cu bine la destinatie.Destin, destinatie,…

- Aproximativ 24.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie, zilnic, in acest week end, pentru prevenirea evenimentelor negative si a faptelor antisociale, astfel incat cetatenii sa se bucure in siguranta de Sarbatoarea Floriilor Ortodoxe. Aproximativ 24.000 de angajati ai Ministerului…