Va informam ca procesul de amenajare a salii de joc a Turda Arena este in desfașurare și facem progrese importante! Astazi, a inceput montajul pardoselei in sala de joc, un pas esențial pentru finalizarea lucrarilor. Aceasta etapa necesita mai multe straturi de materiale special concepute, iar ieri s-a montat folia izolanta ca bariera de vapori, [...]