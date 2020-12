Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Suceava va acorda un ajutor financiar primariei Radauți, pentru plata unor datorii la gazele naturale. Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur a declarat: „Ca urmare a solicitarii venite din partea Primariei municipiului Radauți care intampina dificultați la plata facturilor…

- Un grup de lucru din cadrul Primariei va inventaria parcarile cu plata de pe teritoriul capitalei, care au autorizație sau a caror documente permisive au fost valabile in ultimii 5 ani. Procesul se va desfașura pana la sfarșitul anului curent, o dispoziție in acest sens fiind semnata de catre viceprimarul…

- Ghișeele de taxe și impozite de la Casa Carții funcționeaza incepand de azi. Primarul Gentea, printre primii contribuabili. Conform programului stabilit și anunțat saptamana trecuta, incepand de astazi, 23.11.2020, activitatea de administrare a impozitelor și taxelor locale in cazul persoanelor fizice…

- Incepand cu data de 23.11.2020, activitatea de administrare a impozitelor și taxelor locale in cazul persoanelor fizice și juridice se va muta din strada Victoriei nr. 24 (camera 46 și 40) și din strada Victoriei nr. 7, bl.89, sc. C, parter, in imobilul „Casa Carții” situat in bulevardul Republicii…

Pentru a face fața numarului mare de solicitari, Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca a decis sa prelungeasca programul de lucru pentru testarea COVID-19.

Noul ansamblu de locuințe sociale va avea 72 de apartamente este construit pe strada Intrarea Negru Voda f.n.

Incepand cu data de 07.10.2020, orele 16:00, pana la finalizarea lucrarilor programate, accesul auto va fi restricționat pe strada Libertații. Circulația rutiera va fi redirecționata pe strada...

Primaria Turda a anunțat faptul ca partea carosabila din zona Pieței Basarabiei, la intersecția strazilor Bucovinei și Andrei Mureșanu, a fost reabilitata.