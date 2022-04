Stiri pe aceeasi tema

Primaria Municipiului Turda continua lucrarile de decontaminare a sitului poluat de la Poșta Rat. In aceasta etapa au loc urmatoarele lucrari: Realizarea excavarilor și transportul pentru diferite...

- In ultimii ani, urmand tendințele globale, tehnologia financiara s-a dezvoltat in mod activ in Moldova. Daca pana acum creditul era exclusiv un produs bancar, astazi este deja un serviciu de buzunar care poate fi utilizat in orice localitate, in orice moment, doar cu un telefon mobil și un card bancar…

- Recensamant 2022: Tot ce trebuie sa știi pentru a te auto-recenza corect Recensamant 2022: Tot ce trebuie sa știi pentru a te auto-recenza corect Chestionarul pentru auto-recenzare a fost realizat astfel incat omului sa-i fie cat mai ușor sa raspunda, in condițiile in care nu beneficiaza de o instruire…

Din 14 martie pana in 15 mai va puteți autorecenza din confortul locuinței accesand site-ul: https://www.recensamantromania.ro/ De asemenea, puteți beneficia de autorecenzare asistata de catre un...

- Reprezentanții Primariei Albeștii de Argeș anunța faptul ca persoanele din comuna care s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu o schema completa de vaccinare efectuata de echipa din Pitești, pot beneficia de tichete de masa pentru vaccinare. Pentru a intra in posesia lor trebuie sa se prezinte la sediul…

- Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, a fost batut vineri seara, chiar in sediul Primariei, de patru interlopi. Liderul gruparii de interolpi, Stelica Craciun, l-a lovit peste fața pe primar. Toate persoanele implicate au fost identificate de organele de poliție și conduse la sediul Poliției Mioveni.…

- Recensamantul populației și locuințelor 2022 a inceput ieri, 1 februarie, insa din 17 martie incepe autorecenzarea prin care salariații pot primi o zi libera daca vor completa online chestionarul. Recensamantul populației și locuințelor trebuia sa fie organizat inițial in 2021, insa a fost amanat pentru…

PMP Turda acuza administrația locala ca a refuzat inființarea unei comisii mixte, care sa controleze lucrarile din oraș, deși multe persoane sesizeaza ca acestea nu ar fi conforme. "Turdenii trebuie...