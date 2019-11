Stiri pe aceeasi tema

- Primele autobuze fara sofer circula deja in cateva orase europene precum Paris, Lyon sau Viena, insa deocamdata este vorba mai mult despre teste. Chiar si asa, astfel de autobuze vor ajunge sa fie o prezenta obisnuita pe strazile oraselor europene.

- Fiica lui Hagi va juca alaturi de turdeanul Vali Popescu într-un film care are premiera la Cluj la cinematograful ”Florin Piersic” pe data de 23 octombrie. “Am avut ocazia sa fac parte dintr-un proiect datorita caruia simt ca am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre…

- In mai puțin de o luna, conferința How to Web aduce in premiera in București peste 50 de experți de talie internaționala, specializați in creșterea de produse digitale de la zero la adevarate succese globale. Timp de doua zile, 30 și 31 octombrie, speakerii vor prezenta in fața unui public internațional…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment premiera pentru activitatea institutiei. Pe 24 octimbrie va avea loc un Forum Internațional De Afaceri, cu participare din patru tari. La actiune sunt asteptate firme din Republica Ceha, Federația Rusa, Grecia si Romania. Forumul…

- Eveniment sportiv aparte care va avea loc la Timișoara, in ultima zi a lunii august. Orașul de pe Bega va fi gazda primului Campionat Internațional de Ultimate Frisbee din Romania, la care vor participa și refugiați. Campionatul Internațional de Ultimate Frisbee „Another Disc Through The Wall” va reuni…

- Pentru prima oara, cel puțin in ultimii 20 de ani, o formațiune politica iși organizeaza congresul la Botoșani. Este o cutuma in Romania ca intrunirile celui mai inalt for al formațiunilor politice sa aiba loc in București.

- Curațenia și ordinea in oraș constitue o preocupare permanenta pentru administrația publica. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Turda continua igienizarea și deblocarea paraului Valea Racilor. Facem apel catre toți