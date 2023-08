Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 22 august 2023, incepand cu orele 19:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Municipiul Targoviște, se va disputa partida de fotbal din etapa a treia a Ligii a II-a, dintre echipele AFC Chindia Targoviște si FC Gloria Buzau. Pentru desfașurarea in condiții de ordine și siguranța publica a evenimentului…

- Astazi, pe 10 august 2023, echipajele Fortelor Navale Romane s au adunat pe Faleza Cazino cu scopul de a face repetitii pentru Ziua Marinei 2023. Dupa cum putem vedea, la malul marii bate vantul, dar cu toate acestea, colonelul Corneliu Pavel, purtatorul de cuvant al Fortelor Navale Romane a asigurat…

- Unitatea 1 a Centralei nucleare de la Cernavoda s-a deconectat automat de la retea in urma unei avarii. Deconectarea s-a produs ieri dupa-amiaza, din cauza unei disfunctionalitati in partea clasica a unitatii. Deconectarea a fost fara impact pe partea nucleara si a avut loc in conditii de siguranta.„…

- Gradinița „Albinuța” din cartierul Slobozia Doamnei, din municipiul Orhei, trece printr-o transformare majora. Instituția preșcolara a fost data in exploatare acum 42 de ani. In tot acest timp, doar unul dintre cele patru blocuri ale cladirii a fost renovat. Acum, datorita eforturilor echipei lui Ilan…

- Atunci cand te urci pe motocicleta, siguranța ta este o prioritate. Unul dintre cele mai importante elemente ale echipamentului moto este caștile. In acest articol, vei descoperi de ce caștile de motocicleta sunt esențiale, cum sa alegi cele potrivite pentru tine și de ce echipamentul moto este vital…

- Politia Judetului Iasi a luat masuri pentru derularea in conditii de siguranta a examenului de Evaluare Nationala, pentru absolventii claselor a VIII-a, care se desfasoara incepand de astazi. La data de 19 iunie a.c., la nivel national, a inceput prima proba a Evaluarii Nationale – Limba si literatura…

- Consiliul Județean Vrancea a demarat o ampla campanie de curațenie pe drumurile județene, de refacere a marcajelor rutiere și montare a indicatoarelor care lipsesc, pentru desfașurarea circulației in condiții de siguranța pentru șoferi și pietoni. Sunt refacute marcajele rutiere pe drumurile județene:…