Primaria Turda a ajuns cu conturile blocate, din cauza unei datorii neplatite catre fostul operator de transport local, STP Alba, stabilite in urma unor procese care au existat intre parți.

Inca de la primele ore ale zilei utilajele de la Domeniul Public au impraștiat material antiderapant și au indepartat zapada de pe carosabil. Concomitent, echipele de la serviciul de salubritate au...

Dupa ce in mediul online au aparut mai multe fotografii cu mormane de pet-uri pe malul Arieșului (asta dupa ce zona a fost salubrizata chiar zilele trecute), colegii noștri de la protecția mediului...

Impreuna cu persoanele aflate la munca in folosul comunitații, echipele de la salubritate au intervenit pentru curațarea standurilor din piața, de unde au fost colectați saci plini de gunoaie. De...

Al doilea magazin LIDL din Turda a intrat pe procedurile specifice de autorizare, Primaria Turda transmițand faptul ca se fac consultari publice (online) pentru Planul Urbanistic Zonal propus de...

- In acest weekend, utilajele firmei de deszapezire, Comprest, au acționat pe strazile Brașovului și din Poiana Brașov, astfel incat circulația s-a desfașurat in condiții bune. Daca in in cursul nopții de vineri a fost nevoie, din cauza condițiilor meteo, ninsoare și ger, de 60 de utilaje, in noaptea…

In cursul zilei de marți, Primaria Turda a anunțat ca in noaptea dintre ani vor fi lansate focuri de artificii, de pe platoul din fața Primariei și din Parcul Teilor, insa turdenii nu au voie sa...