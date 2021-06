Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta face demersuri pentru trecerea in domeniul public al municipiului Constanta al obiectivului Portul Tomis Este necesara aceasta procedura pentru demararea proiectului de reabilitare a zonei Peninsulara Consiliul Local Constanta se intruneste in sedinta ordinara pe 28 mai. Pe ordinea…

- ACȚIUNE DE DEZINSECȚIE Primaria Municipiului Targoviște, prin Direcția de Salubritate, anunța ca in perioada 02.06.2021 – 21.06.2021 se va derula Post-ul Dezinsecție pe domeniul public in perioada 02-21 iunie. Sfaturile specialiștilor pentru dambovițeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 02.06.2021 - 21.06.2021,ampla acțiune de dezinsecție in municipiul Targoviște, ce are ca scop combaterea insectelor zburatoare și taratoare in stadiul de larva și adult (tigru de platan, țanțari, muște, capușe etc) cu substanțe chimice specifice The post ATENȚIE! In perioada 02.06.2021 –…

- Consiliului local al municipiului Constanta a fost convocat in sedinta ordinara la data de 28 mai 2021. Vergil Chitac este initiatorul unui proiect privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Constanta. Pe ordinea de zi se afla si un Proiect de hot rare privind solicitarea catre…

- Incepand de luni, 10 mai, Primaria Mioveni a demarat o noua acțiune de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public și privat al orașului, precum și in spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice. Operațiunea se va desfașura in perioada 10-15 mai a.c., intre orele 3.00-8.30 (domeniul…

- Comunicat: Societatea DDD INSECTO SRL informeaza populația municipiului Turda despre operațiunile de dezinsecție care se vor efectua pe domeniul public. Primaria Turda efectueaza in perioada 29 aprilie- 06 mai 2021

- Campania de curatenie de primavara continua si altfel! Primaria municipiului Suceava, cu ajutorul Politiei Locale, ridica masinile abandonate pe domeniul public al municipiului Suceava. Masinile abandonate pe domeniul public, in municipiul Suceava, care nu sunt revendicate de proprietari, sunt ridicate…

- Primaria Municipiul Turda in colaborare cu societatea DDD Insecto SRL va efectua in perioada 07.04.2021 - 14.04.2021 o acțiune de deratizare pe domeniul public al municipiului. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!