Stiri pe aceeasi tema

- Iunie 2023 Comunicat/Anunt de presa privind finalizarea proiectului „Consolidarea capacitatii a 6 unitati de Invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”

- Iunie 2023 Comunicat/Anunt de presa privind finalizarea proiectului ”Consolidarea capacitatii a 5 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatieide pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020”

- Iunie 2023 Comunicat de presa privind finalizarea proiectului „Consolidarea capacitatii gradinitelor din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemiegenerata de virusul SARS-COV-2 2020” MUNICIPIUL TURDA,

- S.C. AGRISPORT INTERNATIONAL SRL, cod de identificare fiscala 17807430, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/2703/2005, cu sediul in Municipiul Turda, Calea Victoriei, nr 7, scara B, et1, ap 19, județ Cluj, Romania, anunța semnarea, in data de 25.05.2023 a Contractului de finanțare nr. 594/149/POC/4.1.1.…

- S.C. NEW OLD LOGISTIC INVESTMENT SRL, cod de identificare fiscala 41432561, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/2961/2019, cu sediul in Municipiul Turda, Strada Castanilor nr. 27, ap.4 județ Cluj, Romania, anunța semnarea, in data de 16.05.2023 a Contractului de finanțare nr. 552/153/POC/4.1.1.…

- Comunicat finalizare proiect: ”Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din municipiul Aiud” Comunicat de presa privind finalizarea proiectului ”Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din municipiul Aiud in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2…

- S.C. CLINIC MED SRL, cod de identificare fiscala 28832676, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/1790/11.07.2011, cu sediul in Municipiul Turda, Strada Axente Sever nr. 15A, județ Cluj, Romania, anunța semnarea, in data de 28.03.2023 a Contractului de finanțare nr. 173/POC/411/AM, pentru…

- Aprilie 2023 Comunicat de presa finalizare proiect ” Dotare A.T.I. Spital Orașenesc Moldova Noua”, cod SMIS 140048 Orașul Moldova Noua anunța finalizarea proiectului cu titlul ,,Dotare A.T.I. Spital Orașenesc Moldova Noua”, cod SMIS 140048, depus in cadrul Programului Operational Infrastructura…