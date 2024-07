Primăria Turda: „Avem parte de zile caniculare, așa că vă sfătuim să folosiți cișmelele cu apă potabilă!” E tot mai cald pe zi ce trece iar valul de canicula nu da semne ca ne va parasi prea curand. Luni și marți se va atinge apogeul stresului termic, cand maximele ajung in unele zone la 42 de grade C! In acest context, administrația locala turdeana amintește ca cetațenii pot apela la cișmelele cu apa potabila amplasate in diverse puncte din oraș pentru a se racori și hidra in aceasta perioada cu temperaturi extreme. „Avem parte de zile caniculare, așa ca va sfatuim sa folosiți cișmelele cu apa potabila, care sunt un mod accesibil și rapid de a va hidrata și racori pe timpul verii. Sa aveți grija… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

